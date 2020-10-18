Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл 23-летнему американцу Теофимо Лопесу в бою за четыре чемпионских пояса. После поединка не все согласились с решением судей, в том числе сам Ломаченко.

«Мне показалось, что первая половина боя была равной. Возможно, где-то он выигрывал на один-два раунда больше, но во второй половине я включился. Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей. Думал, что я выиграл, но результат есть результат. Поговорю со своим промоутером, менеджером и примем решение», – прокомментировал исход боя украинский боксер.

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Василий Ломаченко получает указания от тренера в перерыве боя против Тиофимо Лопеса Фото: Getty Images

Жестче, но тоже в пользу Ломаченко, высказался российский полутяж Сергей Ковалев: «Лопес выиграл единогласным решением судей? Да ладно! ***** [блин], да нет. Ладно ничья, еще согласен, но ни фига. Вот так вот мечты ломают. ******* [уроды], ***** [блин]. У Ломаченко были точнее удары. Удары Лопеса приходились на защиту, на перчатки. Вот так творится американская липовая чемпионская история».

Американскую мечту упомянул и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Лично мое мнение – очень печально, когда так судьи работают. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение. Ничего уже не вернешь, надо готовиться к реваншу. У Василия еще все впереди, но в реванше, если не досрочно, будет тяжело победить. Очень печальное судейство, очень расстроился».

Конечно, нашлись и те, кто оказался полностью на стороне судей и праздновал победу Лопеса как свою.

«Лопес убедительно победил Ломаченко, – написал в твиттере экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис. – После трех раундов понимаете, кто перед вами. Так что не понимаю, почему Ломаченко отдал большую часть поединка, прежде чем переключиться. К тому времени было уже слишком поздно. Поздравляю нового царя горы».

«Сегодня Бруклин определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина», – Майк Тайсон не мог не поздравить Лопеса.

«Тем, кто называет Ломаченко хайпожором... Не смейте пренебрегать изысканным перфомансом в исполнении Лопеса, но и не преуменьшайте заслуги Ломаченко. Отдайте Тео заслуженную победу над, возможно, лучшим бойцом в мире», – успокоил хейтеров Василия главный редактор Sporting News и DAZN_USA Андрес Хейл.

Атака Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса Фото: Getty Images

Интересно, что после боя Ломаченко и его команда сообщили, что рассчитывают на реванш, и что чемпион остается чемпионом даже без поясов. «Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь. Главные победы еще впереди».

Впрочем, Лопес мгновенно отсек разговоры о повторном поединке. «Реванш? А какой в этом смысл? Я побил его. Ни у кого не должно быть вопросов относительно моей победы, верно? А раз так, то с чего я должен давать ему реванш? Знаете, я ведь после боя извинился перед ним и его отцом. Василий – отличный боец, но иду дальше».

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