Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал поражение украинского боксера Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.
«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко: когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», – написал Садовой в фейсбуке.
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- Ломаченко уступил Лопесу единогласным решением судей (112-116, 109-119, 111-117). Американец отобрал у Василия титулы по версиям WBA, WBC и WBO.
- Ранее Ломаченко подвергся критике со стороны соотечественников после того, как вместе с украинским тяжеловесом Александром Усиком снялся в документальном российском фильме о церкви.
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