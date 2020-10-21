«Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом, – сказал врач Нил Элатраш, оперировавший боксера. – Оказывается, он сильно ушиб вращательную манжету и повредил хрящ, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя, он сказал, что может нормально тренироваться, но во время боя чувствовал боль. Мы прооперировали Ломаченко вчера вечером, у него был геморрагический бурсит».