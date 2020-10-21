Украинский боксер Василий Ломаченко проводил бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 61,23 кг против американца Теофимо Лопеса с травмой плеча.

У 32-летнего боксера до боя были проблемы с плечевым суставом. В ночь на 18 октября Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей, а 19 октября он перенес операцию на плече.

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«Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом, – сказал врач Нил Элатраш, оперировавший боксера. – Оказывается, он сильно ушиб вращательную манжету и повредил хрящ, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя, он сказал, что может нормально тренироваться, но во время боя чувствовал боль. Мы прооперировали Ломаченко вчера вечером, у него был геморрагический бурсит».

Сообщается, что украинец не будет тренироваться до конца января.

  • Лопес объединил четыре титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояс IBF и завоевав пояса WBA, WBO и WBC, которые принадлежали Ломаченко.
  • Василий – двукратный олимпийский чемпион.

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