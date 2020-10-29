Американский боксер Райан Гарсия попал в неловкую ситуацию: его заметили в Лос-Анджелесе возле ресторана N10, принадлежащего экс-футболисту «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, – Гарсия целовался со звездой TikTok, 18-летней Малу Тревехо. При этом у боксера есть девушка, Дрэа Селина, которая ждет от него ребенка.

В ответ на обвинения боксер заявил, что они с Дрэа даже не помолвлены, хотя он и пытался наладить с ней отношения. «Это моя личная жизнь, и я больше не собираюсь об этом говорить», – приводит слова Гарсии The Sun.