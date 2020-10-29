Американский боксер Райан Гарсия попал в неловкую ситуацию: его заметили в Лос-Анджелесе возле ресторана N10, принадлежащего экс-футболисту «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, – Гарсия целовался со звездой TikTok, 18-летней Малу Тревехо. При этом у боксера есть девушка, Дрэа Селина, которая ждет от него ребенка.

Когда видео поцелуя Гарсии с Тревехо стало вирусным, его беременная девушка опубликовала в инстаграме следующий пост:

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Он сказал мне, что у него тренировка перед боем, а я поехала навестить мою семью. И тут я вижу в инстаграме это видео. Через семь недель у меня роды, а этот кусок дерьма остался таким же отвратительным, каким и был. Хотя он даже не видится со своей дочкой Райли от предыдущей девушки. Райан – ужасный, злой человек.

В ответ на обвинения боксер заявил, что они с Дрэа даже не помолвлены, хотя он и пытался наладить с ней отношения. «Это моя личная жизнь, и я больше не собираюсь об этом говорить», – приводит слова Гарсии The Sun.

  • Гарсии 22 года, он провел 20 боев и одержал в них 20 побед (17 – нокаутом).
  • 5 декабря Райану предстоит выйти на ринг против британского боксера Люка Кэмпбелла.

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