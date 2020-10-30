В ночь с 31 октября на 1 ноября украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой. Бой должен был состояться 22 мая, но из-за карантина его перенесли.

Теперь боксеры сойдутся в Великобритании на стадионе «Уэмбли».

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Александр Усик Фото: Getty Images

Статистика

Последние три поединка Усика, 17-17 (13КО)

– Мурат Гассиев, Россия (июль 2018 года) – победа единогласным решением судей

– Тони Беллью, Великобритания (ноябрь 2018) – победа нокаутом в 8-м раунде

– Чазз Уизерспун, США (октябрь 2019) – победа на отказе соперника от продолжения боя в 7-м раунде

Последние три поединка Чисоры, 41-32 (9КО)

– Сенад Гаши, Германия (апрель 2019 года) – победа единогласным решением судей

– Артур Шпилька, Польша (июль 2019 года) – победа нокаутом во 2-м раунде

– Дэвид Прайс, Великобритания (октябрь 2019 года) – победа нокаутом в 4-м раунде

Перед боем

На церемонии взвешивания выяснилось, что Дерек Чисора тяжелее Александра Усика на 17 кг. А вот такой была дуэль взглядов, где британец пытался запугать противника. Похоже, у него это не особо получилось.

Котировки букмекеров

Победа Усика: 1,14

Ничья: 19

Победа Чисоры: 10

Усик – очевиднейший фаворит. Также букмекеры считают, что украинец выиграет досрочно – на его победу нокаутом дают коэффициент 1,73. Впрочем, Чисора падал всего три раза в карьере, поэтому не факт что Усик, проводящий лишь второй поединок в супертяжелом весе, завалит противника.

Где смотреть

Бой в прямом эфире в ночь с субботы на воскресенье сразу после поединка Гассиева и Сефери покажет «РЕН ТВ», начало в 1:00 (мск). Не останется в стороне от события и Sky Sports Box Office – там вы найдете трансляцию с английскими комментаторами.

Также бой покажут платформы DAZN и Megogo.

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