6 мая 1941 года генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин стал руководителем Совнаркома – высшего органа исполнительной власти страны. Несведущие плохо понимали, зачем и без того обладавший всей полнотой власти глава государства обременяет себя дополнительными функциями. Ясность наступила спустя неделю на специальном пленуме. В обстановке строгой секретности Иосиф Виссарионович поставил в известность высшие военные кадры Красной Армии о начале подготовки к войне с Германией – ориентировочно в 1942 году. СССР стягивал армии к границе, готовился бить врагов на чужой территории, а возглавить крестный поход должен был Сталин. Об этом в книге «Ледокол» написал Виктор Суворов.

В мае того же года для прохождения службы в киевском военном округе призвали жителя Ташкента Андрея Борзенко. Спортсмен, комсомолец и двукратный чемпион Узбекистана по боксу радовался приезду в Украину, откуда в начале 30-х депортировали его родителей. Но мечта парня погулять по Крещатику и Андреевскому спуску так и не сбылась. За два дня до получения Борзенко долгожданного выходного Гитлер разрушил планы вождя народов об освобождении рабочих и крестьян Европы от угнетателей и капиталистов. СССР вступил во вторую мировую войну.

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22 июня 1941 года. Первый фашистский самолет, сбитый под Киевом Фото: Getty Images

Франция сдалась через 24 дня после нападения гитлеровцев, Югославия – через 11 дней, а Дания продержалась 6 часов. Советские войска по приказу Сталина удерживали Киев более двух месяцев, что привело к огромным жертвам и попаданию в окружение более 600 тысяч красноармейцев. Одним из них оказался и Борзенко, который до конца 1941-го содержался в шталаге – так назывался лагерь для военнопленных-рядовых.

Солдаты восстанавливали Киев после боев, ели раз в день и быстро превращались в дистрофиков. Происходили случаи избиений и убийств, сильные отбирали пайку у слабых, и однажды Андрей не сдержался. К его товарищу подошел беспринципный увалень, отобрал еду и тут же получил в челюсть от Борзенко. Советский боксер выключил подонка, чем сильно впечатлил лагерное начальство. За эффектный удар ему выдали отдельную пайку, которую он разделил с другими заключенными.

Весной 1942-го боксера отправили в Бухенвальд. «Горы трупов, стойкий сладковатый запах горелого человеческого мяса и ощущение затаившейся смерти», – первые впечатления Андрея от страшного лагеря описаны в книге Георгия Свиридова «Ринг за колючей проволокой». Фашисты назначили крепкого и выносливого боксера бригадиром – его люди работали на каменоломне и у богатых фермеров. Андрей щадил товарищей и направлял особо истощенных на более легкие работы. Его самого в конце каждой недели ждало серьезное испытание – боксерский поединок.

Помощник начальника лагеря был большим фанатом бокса и отдал приказ отыскать среди заключенных самых сильных атлетов. Борзенко бился с крепкими югославами, венграми, поляками, а также желавшими помериться силами с советским чемпионом немцами. Мобильный, тактически грамотный и обладавший мощнейшим апперкотом с левой спортсмен из Ташкента большинство боев заканчивал нокаутом. Это сильно бесило немцев, которые урезали Борзенко паек, били и грозили расстрелом. В 1943-м ему сломали правую ногу прикладом, после чего боксер не дрался полгода.

Помимо боксерских сражений, узбекский спортсмен участвовал в работе подпольщиков в Бухенвальде в составе интернационального движения сопротивления. Он помогал собирать оружие, рыл подкопы и устраивал диверсии. Узники ценили советского бойца, помогали ему с пропитанием, чтобы он не свалился в голодный обморок на ринге.

Самый тяжелый бой Борзенко провел против эсесовца Вилли по прозвищу Пудовый кулак. Двухметровый увалень был прирожденным палачом – ради потехи он убивал сопротивлявшихся перед отправкой в крематорий узников с одного удара. «В сравнении с немецким великаном Андрей выглядел мальчиком. Наш боксер сразу понял, что перед ним опытный, коварный боксер, владеющий разнообразной техникой и приемами. В первых раундах он чудом отбивался от тяжеленных ударов откормленного головореза», – описал бой Свиридов.

Вилли не мог поверить и сильно бесился, что изможденный советский боксер все еще не свалился под его смертельными ударами. Убийца начал хитрить, умышленно открывал подбородок, чтобы поймать соперника встречным джебом, но ничего не помогало. Андрей не поддался на провокацию, хоть и понимал – еще раунд, и у него закончатся силы. Борзенко тоже применил хитрость. Он сделал вид, что закружилась голова, а когда Вилли полез его добивать, поймал коронкой в челюсть. Огромное бесчувственное тело, словно утративший волшебную силу Голем, свалилось на помост под крики довольных узников.

Одержавший за колючей проволокой 80 побед и ни разу не проигравший советский боксер пробыл в Бухенвальде до самого освобождения концлагеря в апреле 1945-го. Вместе с другими узниками Андрей использовал накопленное в тайниках оружие против охранников – эсесовцы бежали, а американские войска пришли в Бухенвальд уже после окончания восстания.

Футбольный матч в Бухенвальде между военными и бывшими узниками лагеря спустя два дня после освобожденя Фото: Getty Images

«Каждому свое», – гласила надпись на воротах Бухенвальда, и Андрей трактовал ее неожиданным образом. Сильные боли в неправильно сросшейся в лагере ноге не позволили ему боксировать на прежнем уровне, поэтому боксер выучился на хирурга. Во время войны он спасал людей в лагере смертников, а после нее делал то же самое за операционным столом в родном Ташкенте.

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