Мисюра отправил 24-летнего спортсмена в глубокий нокаут мощнейшим панчем – удар получился настолько сильным, что проигравшего доставили в больницу без сознания. «Был тяжелый нокаут, после которого он не смог прийти в сознание. Его госпитализировали. В настоящий момент он находится в больнице», – цитирует ТАСС промоутера мероприятия Шамира Петросяна. Глава ивента отметил, что жизни спортсмена ничего не угрожает.