Боксер Тимур Пашалиев проиграл поединок против Олега Мисюры в рамках ивента промоушна Shamo Boxing в спорткомплексе «Олимпийский».
Мисюра отправил 24-летнего спортсмена в глубокий нокаут мощнейшим панчем – удар получился настолько сильным, что проигравшего доставили в больницу без сознания. «Был тяжелый нокаут, после которого он не смог прийти в сознание. Его госпитализировали. В настоящий момент он находится в больнице», – цитирует ТАСС промоутера мероприятия Шамира Петросяна. Глава ивента отметил, что жизни спортсмена ничего не угрожает.
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- Нокаут случился уже в первом раунде.
- 24-летний Пашалиев – мастер спорта России по боксу.
- Статистика Тимура – 1-2-2. У Мисюры шесть побед, пять из которых нокаутом.
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