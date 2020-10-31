Боксер Тимур Пашалиев проиграл поединок против Олега Мисюры в рамках ивента промоушна Shamo Boxing в спорткомплексе «Олимпийский».

Мисюра отправил 24-летнего спортсмена в глубокий нокаут мощнейшим панчем – удар получился настолько сильным, что проигравшего доставили в больницу без сознания. «Был тяжелый нокаут, после которого он не смог прийти в сознание. Его госпитализировали. В настоящий момент он находится в больнице», – цитирует ТАСС промоутера мероприятия Шамира Петросяна. Глава ивента отметил, что жизни спортсмена ничего не угрожает.

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  • Нокаут случился уже в первом раунде.
  • 24-летний Пашалиев – мастер спорта России по боксу.
  • Статистика Тимура – 1-2-2. У Мисюры шесть побед, пять из которых нокаутом.

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