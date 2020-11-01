Поединок из 12 раундов прошел в Лондоне и завершился победой украинца единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113. На старте поединка Усик действовал на контратаках и успешно уклонялся от панчей возрастного Чисоры – в итоге британец вымотался, и Александр спокойно заработал победу по очкам. Боксер стал обязательным претендентом на чемпионский титул Всемирной боксерской организации – WBO.