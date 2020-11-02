Боксер-полутяж Никита Иванов, входящий в состав сборной России, до состояния комы избил партнера по команде Бассира Мирсиябова.

Спортсмены возвращались в Москву с соревнований в Ульяновске. По данным телеграм-канала BAZA, в поезде Иванов перебрал с алкоголем и вступил в словесную перепалку с Мирсиябовым, которая переросла в драку. В ходе потасовки Никита нанес оппоненту несколько серьезных ударов, в результате которых тот впал в кому.

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В данный момент пострадавший находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

  • 34-летний Иванов – чемпион Европы 2013 года в Минске.
  • Спортсмен выступает за сборную России с 2008-го, на внутренних первенствах представляет Московскую и Тамбовскую области.

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