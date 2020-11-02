Спортсмены возвращались в Москву с соревнований в Ульяновске. По данным телеграм-канала BAZA, в поезде Иванов перебрал с алкоголем и вступил в словесную перепалку с Мирсиябовым, которая переросла в драку. В ходе потасовки Никита нанес оппоненту несколько серьезных ударов, в результате которых тот впал в кому.