Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс раскритиковали регламент выставочного боя, который состоится 28 ноября. Организаторы сократили длительность раундов – они будут длиться по две, а не по три минуты. Это возмутило обоих участников поединка.

«Вообще не рад этому, это для женщин. Почему у нас будут раунды по две минуты? Мы – лучшие боксеры в истории, и у нас будут такие раунды. Две минуты – ничто для меня и ничто для него», – цитирует 51-летнего Джонса BoxingScene.

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Тайсон, который старше коллеги на три года, отреагировал более философски. «Думаю, у них были причины, чтобы так поступить. Но, знаете, по две минуты дерутся женщины. Но комиссия имеет большее влияние, чем я. Я просто рад, что мы сделаем это», – сказал Железный Майк.

Всемирный боксерский совет (WBC) уже подготовил пояс, который получит победитель выставочного боя. Пояс называется WBC Frontline Battle Belt, на него нанесена надпись Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Изначально бой Тайсона и Джонса должен был состояться 12 сентября, но его перенесли на 28 ноября – поближе ко Дню благодарения, чтобы продать побольше pay-per-view.

Оба боксера были абсолютными чемпионами мира.

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