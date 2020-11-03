Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.

Рябинский сообщил, что у Поветкина выявлена коронавирусная инфекция и его поединок с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, запланированный на 21 ноября, перенесен. «Саша сейчас в московской клинике изолирован, занимается своим здоровьем», – сказал Рябинский.