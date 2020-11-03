Российский боксер Александр Поветкин госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.
Рябинский сообщил, что у Поветкина выявлена коронавирусная инфекция и его поединок с британцем Диллианом Уайтом в Великобритании, запланированный на 21 ноября, перенесен. «Саша сейчас в московской клинике изолирован, занимается своим здоровьем», – сказал Рябинский.
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- 22 августа 2020 года Поветкин одержал победу над Уайтом (нокаутом в пятом раунде) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond в тяжелом весе.
- На 21 ноября был запланирован бой-реванш. Новая дата поединка – 30 января 2021 года.
Источник:ТАСС
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