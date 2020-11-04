Американский боксер Эдриен Бронер отправлен в тюрьму после того, как был признан виновным в неуважении к решению суда по делу о нападении на женщину в 2018 году.

Суд в штате Огайо постановил, что Бронер сорвал несколько дедлайнов, установленных ему для передачи документов и других доказательств, призванных объяснить, почему он не смог оплатить более 800 тысяч долларов, который суд обязал его передать пострадавшей в декабре.

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Судья сослалась на недавно опубликованное боксером видео в инстаграме: на нем спортсмен продемонстрировал большие пачки денег, хотя еще 5 октября в суде Бронер заявил, что у него осталось всего 13 долларов наличными. Спортсмен должен оставаться в тюрьме до тех пор, пока не предоставит полную и правдивую информацию о своем финансовом положении адвокату женщины, сообщает Cleveland.com.

Статистика Бронера – 39 боев, 33 победы (24 – нокаутом), 4 поражения и 1 ничья, один поединок признан несостоявшимся.

В последнем бою 20 января 2019-го Эдриен проиграл по очкам Мэнни Пакьяо.

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