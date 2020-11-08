Республиканская партия не согласна с результатами голосования – Дональд Трамп и его союзники считают, что при подсчете голосов не все было чисто. Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани привел пример легендарного боксера Джо Фрейзера: «Я знаю, что в этом городе печальная история мошенничества на выборах. В конце концов, Джо Фрейзер все еще голосует здесь. Довольно странно, ведь он умер 5 лет назад (на самом деле все 9 – прим. Eurosport), но Джо продолжает голосовать.

Если я правильно помню, Джо был республиканцем, так что, может быть, мне не стоит жаловаться. Но мы должны пойти и посмотреть, голосует ли Джо из могилы за республиканцев или за демократов. Кроме того, отец Уилла Смита голосовал здесь дважды после своей смерти. Я не знаю, за кого он голосует, потому что его голос находится в тайне. В Филадельфии голосование умерших держится в секрете. По крайней мере за это вас можно похвалить».