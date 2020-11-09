Легендарный боксер Майк Тайсон в очередной раз рассказал, как обманывал допинг-контроль с помощью искусственного пениса.

«Это было потрясающе, чел, – поделился 54-летний Тайсон с вице-президентом UFC Джеффом Новицки, собеседником по подкасту. – Я вливал туда мочу своего ребенка. Однажды я использовал мочу жены, а она сказала что-то вроде: «Милый, тогда не надейся, чтобы я снова забеременела». А я такой: «Да не, просто мы тогда будем использовать не твою мочу, а мочу ребенка». Потому что я реально испугался, что результат укажет на беременность».

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Новицки уточнил, подходил ли пенис Майку по цвету – он вспомнил кейс темнокожего футболиста НФЛ, который в прошлом сезоне спалился на более светлом приспособлении.

«Да, блин, мой имитатор был коричневый. Но этот парень (допинг-офицер – Eurosport) оказался ******* [чертовым] мачо, он был слишком напуган. Когда я достал, он отвернулся: «Возьми этот ******* [долбанный] стакан!» Этот мачо не хотел смотреть на меня и на все это дерьмо».

Тайсон не смог воспользоваться искусственным пенисом в 2000 году – он победил Анджея Голоту и был вынужден сдать собственную мочу. В анализе нашли следы марихуаны и оштрафовали боксера на 200 тысяч долларов, а результат поединка аннулировали.

Впервые Майк рассказал об искусственном пенисе в 2013 году в автобиографии «Неоспоримая правда» (Undisputed Truth). В той же книге он признался в употреблении кокаина.

28 ноября Тайсон проведет выставочный поединок с Роем Джонсом.

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