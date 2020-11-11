Андрей Рябинский, промоутер российского боксера Александра Поветкина, рассказал о состоянии спортсмена после заражения коронавирусом и предположил, когда пройдет реванш против Диллиана Уайта.

«Александр выздоровел. Сегодня его выписали из больницы, он чувствует себя хорошо. Что касается реванша с Уайтом, то, думаю, к январю не успеем восстановиться. В ближайшие дни будет ясно, в каком состоянии Саня», – цитирует Рябинского News.ru.