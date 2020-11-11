Андрей Рябинский, промоутер российского боксера Александра Поветкина, рассказал о состоянии спортсмена после заражения коронавирусом и предположил, когда пройдет реванш против Диллиана Уайта.

«Александр выздоровел. Сегодня его выписали из больницы, он чувствует себя хорошо. Что касается реванша с Уайтом, то, думаю, к январю не успеем восстановиться. В ближайшие дни будет ясно, в каком состоянии Саня», – цитирует Рябинского News.ru.

Бокс
Поветкин заразился коронавирусом, реванш с Уайтом перенесен
03/11/2020 В 20:26
  • Реванш был запланирован на 21 ноября, но 3-го числа стало известно о заболевании Поветкина. Бой перенесли на 30 января.
  • Первый поединок состоялся в августе и завершился победой 41-летнего Поветкина.

Поветкин воскрес с двух нокдаунов и выключил Уайта. Поймал шанс панчера, но нужны правильные выводы

Поветкин – Уайт
«Пропущенный удар – глупая ошибка». Уайт – о поражении от Поветкина
24/08/2020 В 07:49
Поветкин – Уайт
Фьюри выразил респект ветерану Поветкину после победы над Уайтом
23/08/2020 В 21:54