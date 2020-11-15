«Мое поколение учили сжимать кулак перед ударом», – сурово говорил в одном из редких интервью боксер Вячеслав Яковлев. Его бои нелегко найти на ютьюбе, а страница в Википедии оформлена кем-то очень ленивым, но 40 лет назад именно Вячеслав был королем ринга в СССР.

Техничный, мощный и психологически устойчивый (родился неподалеку от Магадана) Яковлев громил всех на любительском уровне. У него роскошная статистика: 230 боев, 220 побед, ноль поражений нокаутом – действительно бешеный результат. Например, в 19 лет Яковлев стал чемпионом Союза в тяжелом весе и заслуженно получил однокомнатную квартиру. В 20 он разорвал всех в Лондоне на турнире, посвященном 100-летию британского бокса, – этим достижением Вячеслав гордится до сих пор.

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Чуть позже Яковлев дошел до финала чемпионата Европы, а в 25 лет оформил два главных триумфа. Для начала разобрался с трехкратным олимпийским чемпионом Стивенсоном, а затем перебоксировал будущую суперзвезду – 20-летнего Леннокса Льюиса. «Я даже не волновался, потому что был намного опытнее. Льюис тогда был совсем средним – он же вообще за Канаду выступал», – вспоминал Яковлев.

Самым престижным титулом в карьере Вячеслава стало золото Игр доброй воли в 1986-м: боксеру даже обещали дать заслуженного мастера спорта и 10 тысяч рублей, но заплатили всего 500 рублей и прокатили со значком. Впрочем, Яковлев все равно не бедствовал, ведь у него имелась и непубличная профессия.

«Сначала получал 110 рублей, потом 180, а дальше – 250-300. Хорошие деньги по тем временам. Плюс премиальные, талоны на питание, зарубежные поездки. Я стал замечать, что живу в материальном плане намного лучше своих сверстников, однокурсников», – так Вячеслав отрецензировал начало 1980-х. Здесь он явно схитрил: больше всего денег Яковлев поднял боями, которые почти никто не видел. Дело в том, что известный боксер выезжал на стрелки вместе с ленинградскими бандитами.

Самую характерную историю вспомнил автор книги «Крыша», питерский журналист Евгений Вышенков. Летом 1982-го он вместе с друзьями заглянул в модный ресторан «Океан» – прямо на берегу Большой Невки. В компании Вышенкова было шесть человек, причем один – с фотоаппаратом. Он и начал снимать корешей, не обращая внимания, кто отдыхает вокруг.

В какой-то момент к ребятам подошел мужчина – в пиджаке, с галстуком и значком депутата горсовета. «Любезнейшая просьба, вы фотографируйте так, чтобы я в кадр не попал, а то я вам пленку засвечу», – вежливо пригрозил дядя. Ему тоже ответили очень деликатно: «Папаша, ешьте свою котлету. Были бы вы помоложе, в Неве бы уже купались».

Он парировал довольно жутковато: «Даю слово – уже через час вы будете в воде». Разумеется, никто не воспринял предсказание всерьез, но уже через полчаса на набережной остановились два автомобиля. Из них вышли четверо атлетичных парней, среди которых был и один известный спортсмен. «Я увидел легенду – абсолютного чемпиона СССР по боксу в тяжелом весе Славу Яковлева. Его я узнал по фотографиям в «Советском спорте». Шансов – как в шахматах против Карпова. Вернее, были – не попасть в реанимацию», – писал Вышенков.

Кого-то из друзей журналиста отправили в воду, а самого Евгения – в легкий нокаут. «Да лежи ты», – добродушно повторял Яковлев, когда Вышенков пытался очухаться. Выяснилось, что дерзкие ребята случайно нахамили Илье Векштейну – крайне обеспеченному и авторитетному деятелю тех времен. Именно за него и вписался Яковлев.

Судя по всему, опция с вызовом чемпиона страны по боксу работала регулярно. Точные гонорары Вячеслава неизвестны, но они явно позволяли жить безбедно – врагов у Векштейна хватало. Спустя несколько лет Илью убили (видимо, передел бизнеса), а Яковлев сменил род деятельности – «встал на ворота». Правда, к футболу или хоккею он все равно не имел никакого отношения – воротами называли двери престижных заведений.

Вячеслав трудился в «Казбеке»: разворачивал маргиналов, брал деньги за вход и в принципе следил за порядком.

Понятия фейс-контроля тогда еще не существовало, так что Яковлев не брал деньги за статус – он просто зарабатывал как мог. Получалось неплохо: обычно даже не приходилось размахивать кулаками – хватало доходчивых предупреждений.

Неизвестно, как ночная жизнь сказалась на карьере Вячеслава. С одной стороны, он и так многого добился. С другой – проиграл несколько чемпионатов СССР, ни разу не поучаствовал в Олимпиаде (сначала бойкот, потом не взяли) и откровенно провалился на профессиональном ринге. Там он выступал всего год, когда переехал с женой в Японию. Яковлев признавал, что после коротких любительских дуэлей (три раунда по три минуты) ему было сложно держаться весь бой. «К концу третьего раунда я просто вставал, – сил не было! Убедился, что профессиональный бокс – совсем другой вид спорта», – говорил Вячеслав, ушедший с ринга в 30 лет.

Вернувшись из Японии, он занимался бизнесом: открывал спортивный клуб, курировал питерскую федерацию бокса и все же выбил себе значок ЗМС.

Сейчас Яковлеву 60 лет. Раз в несколько лет ему звонят журналисты, но спрашивают об одном и том же: бокс в СССР, Леннокс Льюис, пропущенные Олимпиады и все в таком духе. Касаться криминальных разборок не рискует никто – эту часть биографии Вячеслав тщательно похоронил.

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