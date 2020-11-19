Легендарный Майк Тайсон, который готовится к возвращению в ринг и бою с Роем Джонсом, рассказал о поединке 1997 года против Эвандера Холифилда. Тот бой-реванш известен благодаря отвратительному поступку Железного Майка – он откусил сопернику кусок уха.

Тайсон признался, что сделал это из-за тактики Эвандера, который постоянно бил его головой. Когда терпение Майка лопнуло, он пустил в ход зубы.

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«Если он сделает то же самое, что сделал тогда, я укушу его снова. Я укусил его, потому что хотел убить. Был очень зол, потому что он бил меня головой. Я потерял самообладание. Его действия лишили меня плана на бой и всего остального. Послушайте, хорошо это или плохо, но я не позволю никому забрать мою славу», – рассказал Тайсон The Sun.

  • Возвращение Тайсона в ринг состоится в ночь на 29 ноября.
  • Поединок против Роя Джонса пройдет в Лос-Анджелесе в формате 8 раундов по 2 минуты.

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