Легендарный Майк Тайсон, который готовится к возвращению в ринг и бою с Роем Джонсом, рассказал о поединке 1997 года против Эвандера Холифилда. Тот бой-реванш известен благодаря отвратительному поступку Железного Майка – он откусил сопернику кусок уха.

«Если он сделает то же самое, что сделал тогда, я укушу его снова. Я укусил его, потому что хотел убить. Был очень зол, потому что он бил меня головой. Я потерял самообладание. Его действия лишили меня плана на бой и всего остального. Послушайте, хорошо это или плохо, но я не позволю никому забрать мою славу», – рассказал Тайсон The Sun.