Абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина поскандалила со стюардессами в самолете «Аэрофлота». Бортпроводница попросила спортсменку надеть маску, но Наталья стала протестовать и сняла происходящее на видео, которым похвасталась в инстаграме.
«Сейчас люди злые в эпидемию? Или я девочка-скандал? Пришла, никого не трогая, вовремя, самолет «Аэрофлота» опоздал... Маску сходу как никогда, а как пить воду или шампанское? Да, я такая, как есть! А вот стюардесса по имени не Жанна даже, но решила, она главная типа, борт ее и всем надо настроение испортить сходу... Неважно, в бизнесе ты или в экономе.
Моя мечта была в детстве – стать стюардессой, но когда я встречаю таких в неадеквате «очаровашек», провоцируя целенаправленно скандал! Такое чувство, всех набрали в «Аэрофлот» по объявлению! Виталий, при всем уважении, сделай ревизию, иначе точно будет скандал! Это не впервые! Держу себя в руках!» – написала 44-летняя Рагозина.
- Рагозина выступала в среднем весе и имела чемпионские пояса по версиям WIBF, IWBF, WIBA, WBA, WBC, WIBC и GBU.
- Ее статистика – 22 победы и ни одного поражения.