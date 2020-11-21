«Сейчас люди злые в эпидемию? Или я девочка-скандал? Пришла, никого не трогая, вовремя, самолет «Аэрофлота» опоздал... Маску сходу как никогда, а как пить воду или шампанское? Да, я такая, как есть! А вот стюардесса по имени не Жанна даже, но решила, она главная типа, борт ее и всем надо настроение испортить сходу... Неважно, в бизнесе ты или в экономе.