Казахстанский боксер Геннадий Головкин в декабре проведет защиту пояса IBF. Соперником 38-летнего спортсмена станет поляк Камил Шеремета.
Поединок состоится 18 числа в Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде. По данным Allboxing, бой должен был состояться в феврале 2020 года, но дважды откладывался из-за пандемии коронавируса.
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- Для Головкина это будет третий выход на ринг в рамках промоушна DAZN.
- Всего по трехлетнему контракту с организацией Геннадий должен провести шесть боев.
- Последний раз Головкин дрался в октябре 2019 года, когда завоевал вакантный пояс IBF во встрече с Сергеем Деревянченко с Украины.
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