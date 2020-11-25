Стало известно, сколько заработают Майк Тайсон и Рой Джонс на бое, который 29 ноября состоится в Лос-Анджелесе.
Призовые Майка Тайсона составят 10 млн долларов (8,4 млн евро). Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Айоул. Джонс, по его информации, должен получить около 3 млн долларов.
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- Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений.
- Майк становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF.
- Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018-м. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
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