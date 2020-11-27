Легендарный боксер Майк Тайсон забавно отпраздновал День благодарения в преддверии выставочного боя против Роя Джонса.
54-летний Тайсон вынес что-то к столу, но это оказалась не традиционная праздничная индейка. Он поднял полотенце, и присутствующие за ужином дети увидели съедобный муляж головы Джонса – будущего соперника. Майк заявил, что предпочитает ухо, дети также попробовали угощение.
Бокс
Тайсон заработает 10 млн долларов за бой с Джонсом, Рой – в 3 раза меньше
Позже остатки необычного праздничного ужина предложили собаке.
- Тайсон и Джонс подерутся 29 ноября.
- Майк провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
- 28 июня 1997 года Тайсон провел бой против Эвандера Холифилда и откусил сопернику кусочек уха.
Бокс
Тайсон заявил, что снова укусил бы Холифилда за ухо
Бокс
«Да, пенис был коричневый». Тайсон рассказал в подробностях, как скрыл допинг имитатором