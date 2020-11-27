Легендарный боксер Майк Тайсон забавно отпраздновал День благодарения в преддверии выставочного боя против Роя Джонса.

54-летний Тайсон вынес что-то к столу, но это оказалась не традиционная праздничная индейка. Он поднял полотенце, и присутствующие за ужином дети увидели съедобный муляж головы Джонса – будущего соперника. Майк заявил, что предпочитает ухо, дети также попробовали угощение.