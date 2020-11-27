Легендарный боксер Майк Тайсон забавно отпраздновал День благодарения в преддверии выставочного боя против Роя Джонса.

54-летний Тайсон вынес что-то к столу, но это оказалась не традиционная праздничная индейка. Он поднял полотенце, и присутствующие за ужином дети увидели съедобный муляж головы Джонса – будущего соперника. Майк заявил, что предпочитает ухо, дети также попробовали угощение.

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Позже остатки необычного праздничного ужина предложили собаке.

  • Тайсон и Джонс подерутся 29 ноября.
  • Майк провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
  • 28 июня 1997 года Тайсон провел бой против Эвандера Холифилда и откусил сопернику кусочек уха.

Тайсон заявил, что снова укусил бы Холифилда за ухо

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