Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко объявил о выходе книги с собственными изречениями.

«Друзья, я, как и обещал, все-таки выпустил самоироничную книжку, проиллюстрированную самыми известными цитатами. Моими. Книжка яркая, веселая и позитивная. Скажу сразу: я – человек, который умеет посмеяться над собою и не обижается на шутку в свой адрес.

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Ну, на по-настоящему смешные шутки, я не про «95-й квартал» (студия, производящая юмористические шоу для украинского ТВ, основана будущим президентом Владимиром Зеленским)», – написал Кличко-младший в фейсбуке.

Виталий сообщил, что в книжку-гармошку, получившую название «Хто не чув, той побачить» («Кто не слышал, тот увидит»), войдут 14 самых известных высказываний. Издание выпустят ограниченным лимитированным тиражом, но часть поступит в свободную продажу. Все деньги Кличко перечислит в фонд «Киев Будущего».

Бывший боксер отметил, что за прошедший год 57% украинцев не прочитали ни одной книги, и заявил, что его издание можно прочитать несколько раз еще до новогодних праздников.

  • Виталий Кличко стал мэром Киева с июня 2014 года, в октябре 2020-го он переизбрался на второй срок в первом туре местных выборов.
  • В 2013 году Кличко пришел в эфир ток-шоу «Шустер Live» и произнес фразу «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», которая стала самым известным мемом боксера.

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