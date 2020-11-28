Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов перед выставочным поединком.

ДЕНЬ НАЗАД

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Затем боксеры провели дуэль взглядов – первую для Тайсона за 15 лет. После основной части оппоненты разошлись и стали позировать фотографам.