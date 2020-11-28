Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов перед выставочным поединком.
54-летний Тайсон весит 99,8 килограмма, 51-летний Джонс оказался легче и показал 95,2 киллограмма.
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Затем боксеры провели дуэль взглядов – первую для Тайсона за 15 лет. После основной части оппоненты разошлись и стали позировать фотографам.
- Тайсон и Джонс подерутся 29 ноября.
- Майк провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
- Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
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