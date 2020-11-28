Предыстория боя

Майк Тайсон – абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории. Он объявил о завершении карьеры в 2005 году, проиграв малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. Потом был победный выставочный поединок, и Тайсон замолчал почти на 15 лет.

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На возобновление карьеры он намекнул в мае 2020-го – конечно, речь шла не о профессиональном ринге, а о выставочных боях. Майк показывал, в какой крутой спортивной форме он находится, и в числе потенциальных соперников назывался даже Эвандер Холифлид – тот самый, которому Тайсон откусил кусочек уха. Но Майк выбрал Роя Джонса.

«Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет?» – прокомментировал Джонс.

Тайсону 54 года, Джонсу – 51. Рой закончил победой в 2018-м и тоже был абсолютным чемпионом мира – но в полутяжелом весе. В 2015 году боксер получил российское гражданство.

Правила боя

Разумеется, возрастные боксеры не проведут на ринге полноценные 12 раундов – у них будет восемь, по две минуты каждый. Сперва Атлетическая комиссия Калифорнии запретила нокаут, чем возмутила обоих участников поединка. «Это для женщин», – риторика была примерно такой.

Рой Джонс Фото: Getty Images

В итоге нокаут все же позволили. «Если пойдет кровь, бой не остановят», – сказал продюсер поединка Райан Кавана.

Ставки букмекеров

Тайсон – 1,60

Джонс – 2,66

Фаворитом видят Майка и считают, что бой продлится минимум семь раундов. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1,80. Разумеется, букмекерские конторы принимают ставки на то, укусит ли Тайсон соперника – но это большой риск и коэффициент 20,00.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Где смотреть

Бой состоится в ночь с 28 на 29 ноября. Ожидается, что легенды выйдут на ринг к 5:30 утра по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет РЕН ТВ, а также сайт телеканала.

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