Выставочный поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью.
После финального восьмого раунда (бой проходил по особым правилам) 54-летний Тайсон ушел с ринга недовольным. Оказалось, была объявлена ничья, и оба боксера выразили недовольство таким решением.
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- Майк провел на профессиональном ринге 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
- Еще 2 боя Тайсон признаны несостоявшимися.
- Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.
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