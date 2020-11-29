Бывший игрок НБА Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Джейку Полу в боксерском поединке в андеркарде боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.
Встреча завершилась уже во втором раунде – Пол отправил Робинсона в нокаут. К тому моменту баскетболист трижды оказывался в нокдауне.
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Бой стал дебютным для Нейта в профессиональном боксе, а для Пола вторым – прежде он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.
- На счету Робинсона 618 матчей в НБА.
- Он трижды побеждал в конкурсе по броскам сверху в рамках Матчей звезд НБА (2006, 2009, 2010).
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