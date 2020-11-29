Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный поединок вничью и остались недовольны исходом. В комментариях после боя каждый заявил, что победить должен был он.
«Этот бой выиграл я – вот, что произошло. Бой был непростым, даже две минуты воспринимались, как полноценные три. Здорово ощущать, что я прошел эту дистанцию достойно», – заявил 54-летний Тайсон.
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«Я тоже недоволен, потому что выиграл я! – отреагировал 51-летний Джонс. – Я пережил несколько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Крайне неприятные ощущения! И в итоге я его перебил. Я забрал этот бой. Какая еще ничья?»
- Поединок проходил по облегченным правилам в восьмираундовом формате. Каждый раунд длился две минуты.
- Последний профессиональный бой Тайсона датирован 2005 годом.
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