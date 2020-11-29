Рэпер Снуп Догг иронично прокомментировал ничейный исход поединка между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом.
«Это было похоже на драку двух дядюшек на барбекю», – заявил рэпер.
Бокс
«Какая еще ничья?» Комментарии Тайсона и Джонса после боя
- Боксеры дрались по правилам выставочных поединков – восемь раундов по две минуты.
- Оба легендарных спортсмены были недовольны ничьей – каждый посчитал, что именно он заслужил победу.
Бокс
Экс-игрок НБА Робинсон проиграл 1-й боксерский бой нокаутом
Бокс
Бой Тайсона и Джонса завершился вничью. Оба недовольны