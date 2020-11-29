Рэпер Снуп Догг иронично прокомментировал ничейный исход поединка между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Это было похоже на драку двух дядюшек на барбекю», – заявил рэпер.

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  • Боксеры дрались по правилам выставочных поединков – восемь раундов по две минуты.
  • Оба легендарных спортсмены были недовольны ничьей – каждый посчитал, что именно он заслужил победу.

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«Какая еще ничья?» Комментарии Тайсона и Джонса после боя

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