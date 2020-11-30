«Конечно, я курил марихуану. Послушайте, я не могу бросить это дело. Я и раньше курил, когда выступал на профессиональном уровне. Мне просто нужно курить, извините. Да, я курю ее каждый день. Я никогда не бросал курить», – признался Тайсон New York Post.