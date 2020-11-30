Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что готов организовать в Грозном бой-реванш между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

«Долгожданный бой между легендарными боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился боевой ничьей. Оба спортсмена наглядно показали, что настоящему мастерству и профессионализму возраст не помеха.

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Несмотря на то, что Майк Тайсон и Рой Джонс завершили карьеру много лет назад, их поединок в ринге получился очень зрелищным. Мы, любители бокса, соскучились по таким боям. Два великих боксера полностью оправдали наши надежды.

На самом деле я рад, что их встреча на ринге победителя не выявила. Это справедливый итог. Мне всегда очень нравилось, как боксирует Тайсон. После непревзойденного Мохаммеда Али именно Майк являлся для меня вторым любимым спортсменом в боксе.

Поединок с Джонсом показал, что Тайсон сохранил отличную физическую форму и не растерял высокие бойцовские навыки, которые всегда были свойственны только ему. Нашему брату Майку обязательно надо провести еще один поединок с Джонсом. Мы готовы его организовать в Грозном», – написал Кадыров в инстаграме, приложив видео поединка.

Ранее желание привезти Тайсона и Джонса в Москву выразил глава федерации бокса России Умар Кремлев.

Бой между Тайсоном и Джонсом, состоявшийся 29 ноября в США, завершился вничью.

Бойцы остались недовольны результатом поединка.

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