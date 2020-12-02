Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на бой еще одного легендарного боксера – Майка Тайсона, который был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
«Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. Теперь мне ясно, что ему понадобился промежуточный соперник перед поединком со мной. Рой Джонс – хороший соперник местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Наш бой – единственный, который хотят видеть болельщики.
Нет причин, чтобы мы не подрались. Нет больше никаких оправданий. Бой должен состояться ради нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждет, мяч на твоей стороне. Я готов», – цитирует Холифилда MMA Fighting.
- Холифилду 58 лет, в последний раз он выходил на ринг в мае 2011-го.
- Тайсон и Холифид дважды бились в профессионалах, оба раза Эвандер был сильнее. В одном из поединков Тайсон откусил ему кусочек уха.
- Выставочный бой Тайсона и Роя Джонса завершился ничьей.