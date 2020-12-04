Выставочный боксерный поединок легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса оказался популярнее титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в MMA – боксеры собрали больше платных трансляций.

MMA Fighting сообщает, что для просмотра боя Тайсона и Джонса любители спорта приобрели примерно 1,2 миллиона платных трансляций (PPV). Хабиб и Гэтжи 24 октября собрали примерно в два раза меньше – 675 тысяч.

Бокс
Кадыров хочет провести реванш Тайсона и Джонса в Грозном
30/11/2020 В 14:11
  • Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился ничьей.
  • Хабиб и Гэтжи сражались за чемпионский пояс UFC в легком весе – титул остался у Нурмагомедова.

«Мир ждет, а я готов». Холифид вызвал Тайсона

Читай новости Eurosport в Viber

Бокс
Тайсон: «Перед боем против Джонса курил марихуану»
30/11/2020 В 11:05
Бокс
«Драка двух дядюшек на барбекю». Снуп Догг – о Тайсоне и Джонсе
29/11/2020 В 12:22