Американец Эррол Спенс-младший защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Арлингтоне (США, штат Техас) он выиграл решением судей у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэнни Гарсии.
Судьи единогласно отдали победу Спенсу – 116-112, 116-112, 117-111.
Спенс вернулся на ринг спустя год после серьезной автоаварии, в которой чудом остался жив. В октябре 2019 года в Далласе Ferrari, за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, спортсмен не справился с управлением, после чего машина несколько раз перевернулась, а Спенс вылетел из кабины. Боксер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. В итоге Спенс обошелся без серьезных повреждений и летом 2020 года вернулся к тренировкам.
- 30-летний Спенс в пятый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде, и в первый – WBC, завоевав его в прошлом поединке в сентябре 2019 года против соотечественника Шона Портера.
- В его послужном списке теперь 27 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.
- 32-летний Гарсия потерпел третье поражение при 36 победах (21 нокаутом). В прошлом поединке в январе он победил украинца Ивана Редкача и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC.