Американец Эррол Спенс-младший защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Арлингтоне (США, штат Техас) он выиграл решением судей у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэнни Гарсии.

Спенс вернулся на ринг спустя год после серьезной автоаварии, в которой чудом остался жив. В октябре 2019 года в Далласе Ferrari, за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, спортсмен не справился с управлением, после чего машина несколько раз перевернулась, а Спенс вылетел из кабины. Боксер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. В итоге Спенс обошелся без серьезных повреждений и летом 2020 года вернулся к тренировкам.