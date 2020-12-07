Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер заявил, что выйдет на ринг с известным ютуб-блогером Логаном Полом.

Поединок намечен на 20 февраля 2021 года. 43-летний Мэйуэзер на 18 лет старше Пола. Дебют блогера на ринге прошел в ноябре 2019-го. Тогда он проиграл другому блогеру KSI раздельным решением судей. Его аудитория в ютубе более 20 млн человек.

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Об этом бое Мэйуэзер сообщил в инстаграме. «Супервыставочный бой 20 февраля 2021. Больше деталей – скоро!» – написано в посте Флойда Мэйуэзера.

Последний официальный бой Мэйуэзер провел в августе 2017 года, когда в 10-м раунде нокаутировал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках.

В 2018 году Мэйуэзер поучаствовал в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Флойд победил в первом же раунде.

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