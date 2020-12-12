В Лондоне завершился бой за титул WBC Intеrnational в супертяжелом весе: российский боксер Сергей Кузьмин проиграл Мартину Баколе из ДР Конго. Поединок продлился все 10 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу африканцу.

Кузьмин впервые вышел на ринг с сентября прошлого года, когда потерпел от американца Майкла Хантера первое поражение в карьере и расстался с поясом интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба боксера работают с британским промоутером Эдди Хирном, и по итогам этого боя он решал, кого вести дальше за титулом чемпиона мира. После победы решением судей Хантера Хирн устроил ему бой с россиянином Александром Поветкиным, который завершился вничью.

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  • В послужном списке 33-летнего Кузьмина теперь 15 побед (11 нокаутом), 2 поражения.
  • Сергей является победителем (2010) и серебряным призером (2013) чемпионатов Европы, двукратным чемпионом России среди любителей.
  • В активе 33-летнего Баколе теперь 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение.

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