В Лондоне завершился бой за титул WBC Intеrnational в супертяжелом весе: российский боксер Сергей Кузьмин проиграл Мартину Баколе из ДР Конго. Поединок продлился все 10 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу африканцу.

Кузьмин впервые вышел на ринг с сентября прошлого года, когда потерпел от американца Майкла Хантера первое поражение в карьере и расстался с поясом интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Оба боксера работают с британским промоутером Эдди Хирном, и по итогам этого боя он решал, кого вести дальше за титулом чемпиона мира. После победы решением судей Хантера Хирн устроил ему бой с россиянином Александром Поветкиным, который завершился вничью.