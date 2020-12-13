Британец Энтони Джошуа защитил четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.

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В третьем раунде Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун, но тот выстоял.

Джошуа впервые защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF, которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше.

В первом поединке в июне 2019 года победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. До поражения от Руиса британец шесть раз защищал пояс IBF, три – WBA и один – WBO.

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), одно поражение.

39-летний Пулев потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (14 нокаутом). Он не стал чемпионом мира со второй попытки: в 2014 году он проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом в пятом раунде.

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