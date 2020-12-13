Ирландский боксер Тайсон Фьюри, который может стать следующим соперником Энтони Джошуа, прокомментировал победу англичанина над Кубратом Пулевым из Болгарии нокаутом в девятом раунде.

Фьюри опубликовал в соцсетях видеообращение к Джошуа, в котором заявил: «Его спросили, хочет ли он подраться, но он обошел кусты и засунул задницу в изгородь. Я хочу этот бой, хочу следующий бой. Я нокаутирую его за 3 раунда. Он большой бездельник, не могу дождаться, чтобы вырубить его».

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«Энтони Джошуа, это вопрос времени. Я отшлепаю тебя как Деонтея Уайлдера во 2-3 раунде», – подписал ролик Цыганский король.

Джошуа уже отреагировал на вызов Фьюри и согласен на бой с ним: «Я хочу получить вызов. Дело не в противнике, дело в наследии и поясе. Если вы хотите, чтобы я подрался с Фьюри, то пусть это будет Тайсон Фьюри».

Джошуа победил Пулева нокаутом в 9-м раунде и сохранил четыре чемпионских пояса.

На счету Тайсона Фьюри 31 бой и ни одного поражения. Один поединок признан ничейным.

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