12 декабря генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев был избран главой Международной федерации любительского бокса (AIBA). По итогам голосования он набрал 86 голосов из 153 возможных.

Но не все рады этому назначению.

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Что произошло

Оказалось, за пределами России достаточно хейтеров Кремлева, которые в шоке от него назначения. В твиттере пользователи называют его «коррумпированным чиновником».

«Учитывая, что AIBA уже является одной из самых коррумпированных организаций бокса, то я не буду слишком судить Кремлева за это», – заявил с сарказмом один из пользователей.

Вот еще одна реакция из твиттера: «Кремлев – новый президент AIBA. За долгое, успешное и коррумпированное правление!»

К этому мнению присоединились и другие (уже анонимные) противники Кремлева. Накануне выборов все международные федерации бокса получили письма с дискредитирующей Умара информацией. В них функционера тоже называли коррумпированным и требовали снять с голосования. В письме говорилось о криминальных связях Кремлева и его судимости.

Правда, обвинения поступили не только в адрес Кремлева, но и против его конкурента по выборам Бориса ван дер Ворста.

Как отреагировала AIBA

Атака хейтеров не доставила Кремлеву никаких проблем: кандидатуру не сняли, и он выиграл голосование. А еще Умар заручился полной поддержкой руководства.

«Это была попытка дезинформировать и нанести ущерб избирательному процессу. Документы содержат обвинения против Кремлева, аналогичные тем, что ранее получил избирательный комитет. Мы провели расследование и выяснили, что обвинения в адрес Кремлева не соответствуют действительности.

Национальные федерации не должны впадать в заблуждение. Необходимо начать дисциплинарное разбирательство в отношении анонима, который стоит за этим электронным письмом. Если будет обнаружено, что какой-либо кандидат или его представитель ведет кампанию по дезинформации, последствия будут серьезными», – сказал глава избирательного комитета AIBA Бернхард Вельтен.

Умар Кремлев Фото: Getty Images

Что сказал Кремлев

Генеральный секретарь ФБР полностью опроверг обвинения и уверен в своей невиновности.

«Полностью прозрачен перед AIBA. Я предоставил всю необходимую информацию в отношении обвинений, выдвинутых против меня. В частности, я предоставил официальную справку, выданную российскими властями, о том, что я никогда не был осужден за преступное поведение.

Это легкомысленные атаки. Слухи и откровенно ложная информация о моих предполагаемых уголовных связях и судимости были предметом судебного разбирательства в России, и суд признал это клеветой», – ответил Кремлев.

После избрания 38-летний функционер поблагодарил всех за доверие и пообещал за два года привлечь около 50 млн долларов в бюджет организации.

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