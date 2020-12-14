Российский боксер Александр Поветкин до сих пор не возобновил тренировки после заболевания коронавирусом. Об этом заявил промоутер Андрей Рябинский, представляющий его интересы.
«У Саши был коронавирус, потом он выздоровел, потом мы положили его на обследование, потому что пока нельзя было сразу приступать к тренировкам. И чтобы не терять это время, мы решили сделать глобальное обследование. Сейчас он восстанавливается, и заодно мы будем знать все про его здоровье, потому что профессиональный спортсмен должен заниматься им профессионально. Думаю, неделю надо будет подождать и после уже можно будет тренироваться», – цитирует Рябинского РБК-Спорт.
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- Коронавирус сорвал реванш Поветкина против британца Диллиана Уайта, который был запланирован на 21 ноября.
- В качестве новой даты медиа называли 30 января.
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