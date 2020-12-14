«У Саши был коронавирус, потом он выздоровел, потом мы положили его на обследование, потому что пока нельзя было сразу приступать к тренировкам. И чтобы не терять это время, мы решили сделать глобальное обследование. Сейчас он восстанавливается, и заодно мы будем знать все про его здоровье, потому что профессиональный спортсмен должен заниматься им профессионально. Думаю, неделю надо будет подождать и после уже можно будет тренироваться», – цитирует Рябинского РБК-Спорт.