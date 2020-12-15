Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в инстаграме трейлер к документальному фильму «Параллельные миры» от DAZN, в котором он стал главным героем совместно с футболистом Криштиану Роналду.
«Делай все возможное в своем спорте», – подписал ролик боксер.
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«Как думаешь, ты мог бы стать боксером?» – спросил Головкин.
«Я так не думаю, – ответил Роналду. – Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь».
- Головкин – чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO, The Ring и серебряный призер Олимпийских игр.
- Ближайший бой Геннадий проведет с Камилом Шереметом 19 декабря.
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