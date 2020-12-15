Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в инстаграме трейлер к документальному фильму «Параллельные миры» от DAZN, в котором он стал главным героем совместно с футболистом Криштиану Роналду.

Поветкин до сих пор не вернулся к тренировкам после коронавируса

«Я так не думаю, – ответил Роналду. – Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь».



