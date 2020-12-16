Тим Цзю, сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке в Австралии он победил новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде.

В следующем поединке Цзю может встретиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул чемпиона мира WBO. Ранее руководство организации объявило, что лишит пояса чемпиона мира бразильца Патрика Тейшейру, если тот не проведет защиту до 6 января, и организует поединок за вакантный титул между первым и вторым номерами рейтинга - Кастаньо и Цзю соответственно.