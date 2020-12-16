Тим Цзю, сын абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке в Австралии он победил новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде.
В следующем поединке Цзю может встретиться с аргентинцем Брайаном Кастаньо за титул чемпиона мира WBO. Ранее руководство организации объявило, что лишит пояса чемпиона мира бразильца Патрика Тейшейру, если тот не проведет защиту до 6 января, и организует поединок за вакантный титул между первым и вторым номерами рейтинга - Кастаньо и Цзю соответственно.
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- На счету 26-летнего Цзю теперь 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года.
- 31-летний Морган потерпел второе поражение в карьере при 21 победе (11 нокаутом). Он впервые выступил за пределами Новой Зеландии.
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