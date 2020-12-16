Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что в 2021 году хочет увидеть бой своего сына Тима Цзю в России. Сегодня Тим нокаутировал новозеландца Боуина Моргана и защитил титул WBO Global в первом среднем весе. Все свои бои на профессиональном ринге Цзю-младший провел в Австралии.

«Я хотел бы быть там, но физически я не смог попасть в Австралию. Я очень хочу привезти бой в Россию в следующем году», – сказал Костя Дзю в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Сразу после боя Тим в прямом эфире по-русски спросил: «Папа, все нормально?»

Цзю-старший в эфире ответил на этот вопрос.

«Все нормально, – сказал он. – Обещал – сделал. Но я не ожидал такого быстрого исхода. На нем огромное давление – ожидания людей. Я с ним говорил на эту тему и сказал, что ты это ты, это твоя судьба».

Для выступающего за Австралию 26-летнего боксера эта победа стала 17-й в 17 боях (13 - нокаутом).

Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года.

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