Где и когда бой

12-раундовый поединок за титулы IBF и IBO в среднем весе состоится в ночь с 18 на 19 декабря в американском Холливуде (не путать с Голливудом), Флорида (США). Головкину, который не выходил на ринг с октября 2019 года, предстоит защита обоих поясов. Начало боя – в 4 часа утра по московскому времени.

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Статистика

После поражения от Канело в сентябре 2018-го Головкин провел два поединка и оба выиграл – у Стива Роллса из Канады и украинца Сергея Деревянченко. Именно в последнем бою он завоевал два вакантных титула.

Геннадий Головкин Фото: Getty Images

На счету 31-летнего Камила ни одного поражения в 21 бою. Как и Головкин, он не дрался в 2020-м, зато в 2019-м за 8 месяцев провел три победные встречи – с французом Эндрю Франсиллеттом, Эдвином Паласиосом из Никарагуа и Оскаром Кортесом из Мексики. Лишь последнюю победу Шеремета добыл досрочно.

Дуэль взглядов

Дуэль взглядов состоялась за сутки до поединка и прошла максимально спокойно – боксеры постояли друг напротив друга, посмотрели и разошлись.

Котировки букмекеров

Победа Головкина: 1,02

Победа Шереметы: 45,0

Ничья: 18,0

Итоговый успех казахстанского боксера у контор не вызывают сомнений. На его победу дают супернизкий коэффициент. Поэтому, если кто-то задумывается о ставке на этот бой, то придется рисковать – например, ставить на количество раундов, которые выдержит Шеремета. Хотя и тут коэффициенты не высоки – на победу Головкина нокаутом с первого по пятый раунд дают коф 1,8.

Где смотреть

Поединок можно посмотреть по подписке на официальном сайте DAZN (стоимость – 149 рублей в месяц) и платно на «Амедиатеке» – за 99 рублей с промокодом GGG. Также в прямом эфире его покажут казахстанские телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».

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