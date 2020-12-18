17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию России (конкретно РУСАДА) к ВАДА. Российская сторона оспаривала декабрьское решение Исполкома ВАДА о четырехлетнем бане российского спорта на международной арене. Но апелляция привела лишь к сокращению срока бана до двух лет: CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и запретил проводить старты.

«Запрет Путину посещать Олимпиаду? Это очень странно. У нас Владимир Владимирович на татами собрался выходить? Нет», – сказал Валуев.

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Еще экс-боксер высказался о том, что российским спортсменам запретили выступать под своим флагом до 16 декабря 2022 года.

«Это решение выглядит как минимум несправедливым. Определенное количество спортсменов, обвиненных в применение допинга, не может быть причиной столь мощных санкций в отношении всей страны. Даже тех людей, которые на 0,3% относятся к спорту. А ВАДА не скрывало, что им такой сценарий будет приятен.

Эти два года вряд ли будут окончательным решением, потому что потом снова найдут новые причины и захотят добавить еще несколько лет», – сказал Валуев Sport24.

РУСАДА должно выплатить ВАДА взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.

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