Боксер Геннадий Головкин из Казахстана победил поляка Камила Шеремету и защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).
41-летний Головкин четырежды отправил соперника в нокдаун. После седьмого раунда судья зафиксировал технический нокаут.
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Геннадий в 21 раз защитил титул в среднем весе, установив рекорд. Всего на его счету 41 победа (35 – нокаутом), одна ничья и одно поражение.
- Шеремета впервые бился за титул чемпиона мира и потерпел первое поражение в карьере. В активе 31-летнего поляка осталась 21 победа (5 – нокаутом).
- Поединок спортсменов состоялся в США.
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