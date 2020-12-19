Боксер Геннадий Головкин из Казахстана победил поляка Камила Шеремету и защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Геннадий в 21 раз защитил титул в среднем весе, установив рекорд. Всего на его счету 41 победа (35 – нокаутом), одна ничья и одно поражение.