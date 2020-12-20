Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело забрал чемпионские пояса WBA и WBC во втором среднем весе.

30-летний Канело забрал победу в бою против Каллума Смита единогласным решением судей – 119-109, 119-109, 117-111. Мексиканец разошелся примерно к четвертому раунду и с тех пор не позволял сопернику что-либо противопоставить. Канело выглядел уставшим, но практически не пропускал удары.

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Достижение Смита – то, что он продержался все 12 раундов и не улетел в нокаут.

Статистическая разница оглушительна!

У Канело – 54-я победа в профессиональной карьере. Он потерпел всего одно поражение (от Флойда Мэйуэзера), также дважды была зафиксирована ничья.

Возможно, одним из следующих боев для Альвареса станет третий поединок против Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй Канело выиграл.

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