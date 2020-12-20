Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело забрал чемпионские пояса WBA и WBC во втором среднем весе.

30-летний Канело забрал победу в бою против Каллума Смита единогласным решением судей – 119-109, 119-109, 117-111. Мексиканец разошелся примерно к четвертому раунду и с тех пор не позволял сопернику что-либо противопоставить. Канело выглядел уставшим, но практически не пропускал удары.

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Достижение Смита – то, что он продержался все 12 раундов и не улетел в нокаут.

Статистическая разница оглушительна!

  • У Канело – 54-я победа в профессиональной карьере. Он потерпел всего одно поражение (от Флойда Мэйуэзера), также дважды была зафиксирована ничья.
  • Возможно, одним из следующих боев для Альвареса станет третий поединок против Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй Канело выиграл.

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