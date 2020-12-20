Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над британцем Каллумом Смитом заявил, что готов в третий раз подраться с Геннадием Головкиным из Казахстана.
«Я провел отличный бой, а Каллум Смит – отличный боксер. Этот бой стал одним из лучших в моей карьере, но надо идти дальше, потому что я считаю себя лучшим в мире.
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Что касается третьего боя с Головкиным, то я ни от кого не бегу и уже доказывал это. Дерусь только с лучшими. Прекрасно ощущаю себя в своей весовой категории и хочу завоевать все пояса. Не имеет значения, кто станет соперником, – цитирует 30-летнего Альвареса по прозвищу «Канело» Sky Sports.
- Альварес расправился со Смитом в 12 раундах и завоевал пояса WBA и WBC. Головкин днем ранее взял верх над Камилом Шереметой и защитил титул IBF.
- Первый бой между Канело и Головкиным завершился вничью, во втором Альварес победил судейским решением.
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