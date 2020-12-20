Мексиканский боксер Сауль Альварес после победы над британцем Каллумом Смитом заявил, что готов в третий раз подраться с Геннадием Головкиным из Казахстана.

«Я провел отличный бой, а Каллум Смит – отличный боксер. Этот бой стал одним из лучших в моей карьере, но надо идти дальше, потому что я считаю себя лучшим в мире.

Что касается третьего боя с Головкиным, то я ни от кого не бегу и уже доказывал это. Дерусь только с лучшими. Прекрасно ощущаю себя в своей весовой категории и хочу завоевать все пояса. Не имеет значения, кто станет соперником, – цитирует 30-летнего Альвареса по прозвищу «Канело» Sky Sports.