Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон вернулся к тренировкам после выставочного поединка против Роя Джонса – еще одной легенды и экс-чемпиона мира в пяти весовых категорях.
«Тайсон вернулся к работе», – говорится в подписи к видео. 54-летний Тайсон тренирует серию ударов со спарринг-партнером и выглядит по-прежнему супермощно.
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- Поединок Тайсона и Джонса завершился вничью, оба боксера были возмущены таким решением.
- Тайсон ранее заявил, что намерен провести еще несколько выставочных боев.
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