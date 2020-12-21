На боксерском турнире в Сан-Антонио (США) зафиксирован дикий нокаут – боксер улетел за пределы ринга.

28-летний кубинец Фрэнк Санчес победил мексиканца Джулиана Фернандеса. Поединок продлился до седьмого раунда – там Санчес увеличил темп, провел серию ударов, и соперник сперва повис на веревках, а затем выпал вниз. Лицо было окровавленным.