На боксерском турнире в Сан-Антонио (США) зафиксирован дикий нокаут – боксер улетел за пределы ринга.
28-летний кубинец Фрэнк Санчес победил мексиканца Джулиана Фернандеса. Поединок продлился до седьмого раунда – там Санчес увеличил темп, провел серию ударов, и соперник сперва повис на веревках, а затем выпал вниз. Лицо было окровавленным.
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- Санчес остается непобежденным боксером: у него 17 побед в 17 поединках, плюс несостоявшийся бой.
- Для Фернандеса поражение стало третьим в карьере.
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