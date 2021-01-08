Сайт Boxing Scene признал лучшим в 2020 году нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина.

Левый апперкот в пятом раунде принес Поветкину победу над британцем Диллианом Уайтом, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна.

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  • Бой прошел 23 августа в Великобритании. Боксеры могут провести ответный поединок в марте.
  • В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.
  • Александр является обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

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